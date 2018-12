أردوغان أبلغني أنه سيقضي على داعش بسوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زوّده بمعلومات وافية، حول إمكانية تركيا في القضاء على بقايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه في موقع تويتر، علق فيها على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع أردوغان أمس (الأحد).

وقال ترامب في تغريدته: “أردوغان زودني بمعلومات وافية عن إمكانية بلاده في القضاء على بقايا داعش بسوريا، وهو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى ذلك، فإن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب على حسابه في تويتر، أنه بحث مع أردوغان مكافحة “داعش” والانسحاب المنسق للقوات الأمريكية من سوريا.

وكتب ترامب، في تغريدته: “أجريت اتصالاً مثمراً مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة تنظيم داعش، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من سوريا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.

وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، رسمياً، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني، مؤكداً أن القرار يأتي “بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير”.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!