شباب غرداية يبدعون في تنظيم برنامج “ويكيستايج” العالمي

أبدع مجموعة من شباب ولاية غرداية في تنظيم البرنامج العالمي “ويكيستايج”، الذي نزل لأول مرة بجوهرة الواحات، السبت، تحت شعار “قد حياتك” بمشاركة أزيد من 300 شاب، الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، للاستماع إلى المتحدثين الذين اعتلوا منصة البرنامج، من أجل استلهام أفكارهم في مجال المقاولاتية.

احتضنت منصة ويكيستايج جوهرة الواحات بقاعة سينما مزاب 9 متحدثين عن مشاريعهم وأسرار نجاحهم وتميزهم، وتقديم الطرق الكفيلة لإنشاء مشروع جديد وناجح، سواء كان شخصيا أم فيما يعرف بـ”الشركات العائلية” وسبل تمويله، مع استغلال الفرص المتاحة، للدخول في منافسة قوية تحقق الربح. وقد ساهم في هذه المداخلات بأسلوب مشوق كل من صفية بن عانو، وائل بالة، جابر حدبون، حميدة فرحات، إكرام لبنى نور، صلاح الدين أوجانة، الباز حمودة، قاضي إلياس، عمر بن يحيى.

المميز في هذا الحدث، هو اعتلاء الشاب عزيز حاج عيسى من مدينة العطف بغرداية، كنموذج لشخص حقق نجاح مشروعه المتمثل في إنشاء حديقة الزواحف، التي يأمل في تحويلها مستقبلا إلى محمية للحيوانات، وهذا بعصاميته وإرادته القوية، مؤمنا بأفكاره وأهدافه، حيث أتى بأفعى الكبرى التي قام بترويضها على منصة الويكيستايج، وسط دهشة الجمهور.

وأوضحت مديرة برنامج “ويكيستايج جوهرة الواحات” شاهيناز بوعرعارة، أن الهدف من تنظيمه مشاركة الأفكار والتجارب المحلية وتشجيع أصحابها على عرضها، خاصة أن ولاية غرداية تتوفر على فضاء لتجسيد عديد الأفكار والمشاريع، وامتلاكها من طرف شباب طموح، إلى جانب إتاحة الفرصة لتوسيع شبكة العلاقات بين المشاركين والمتحدثين. مضيفة أن الفكرة جاءت من خلال اهتمامها وحضورها لهذا البرنامج في مختلف المناطق عبر الوطن، ما دفعها للتفكير في تنظيمه بمسقط رأسها غرداية.

وقد شكل التطبيق الجديد على نظام الأندرويد “wikistage la perle des oasis” المستحدث مؤخرا من طرف أحد المنظمين قفزة نوعية لبرنامج ويكيستايج، وهذا ما صنع الفارق مع الولايات والدول التي احتضنت الحدث. ويعرض هذا التطبيق كافة المعلومات المتعلقة بويكيستايج غرداية، كما أن المشاركين يستطيعون من خلاله طرح أسئلتهم على المتحدثين خلال الحدث، ويتمكن المنشط من فرزها وقراءتها، فضلا عن مزايا أخرى.

المشاركون في هذا الحدث عبروا عن سعادتهم الكبيرة في حضورهم وتواصلهم مع المتحدثين، خاصة أن طلب التسجيلات للحضور تجاوز 800 طلب، مما تم قبول نحو 300 فقط، للتحكم في الجوانب التنظيمية واللوجيستيكية.