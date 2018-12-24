ميناء وهران : تصدير أول شحنة من حديد البناء

سيتم خلال الأسبوع الجاري شحن أول عملية تصدير لحديد البناء انطلاقا من ميناء وهران.

وأوضحت خلية الاتصال لمؤسسة ميناء وهران، بأن "أول شحنة من الحديد الموجه للبناء هي حاليا قيد الشحن على مستوى ميناء وهران والتي ستصدر إلى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية".

وسيتم نقل حوالي 10 ألاف طن من هذه المادة المنتجة من قبل مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة (وهران) على متن سفينة "سونتيريوس" التي يصل طولها إلى 180 متر وتحمل علم جزر مارشال، حسبما أشار إليه نفس المصدر.

وقد دخلت هذه السفينة ميناء وهران يوم الجمعة الماضي بعدما استأجرتها مؤسسة النقل البحري للبضائع (كنان- شمال) التي تعد فرعا تابعا لمجمع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.

للإشارة فإن هذه الشحنة قد أنتجت من قبل الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري والمتمثلة في مركب الحديد والصلب "توسيالي" الذي دخل حيز الخدمة في يونيو 2013.

وتتوقع هذه الشركة أن يصل رقم أعمالها خلال هذه السنة إلى 180 مليار دج مقابل 140 مليار دج في سنة 2017.

ووفق معطيات مؤسسة ميناء وهران فإن نفس المركب يتوقع تحقيق صادرات أخرى خلال سنة 2019 بمعدل شحنتين شهريا انطلاقا من ميناء وهران.