وزارة الصناعة تنذر وكلاء السيارات .. الإنتاج أو الرحيل

أنذرت وزارة الصناعة والمناجم كافة وكلاء السيارات المعتمدين في السوق الجزائرية والذين تناقص عددهم من 150 وكيلا قبل سنة 2014 إلى أقل من 30 وكيلا اليوم بضرورة إيداع طلب ملف الاستثمار لتفصل فيه الحكومة في الوقت.

وتعود خطوة وزارة الصناعة والمناجم لكون دفتر الشروط الصادر سنة 2015 تنتهي صلاحيته صنة 2019، وسيكون ممثلو العلامات الأجنبية للسيارات ملزمين بالانتاج بعد ثلاث سنوات من منع الاستيراد، حيث يشتغل الوكلاء المعنيون بإنذار الوزارة في خدمات ما بعد البيع والضمان وقطع الغيار والمناولة

وأكد مصدر مطلع من وازرة الصناعة والمناجم لـ “سبق برس” أن وكلاء السيارات المعتمدين اليوم أمام خيارين في السوق إما الاستثمار والمرور عبر طلب يتم إيداعه على طاولة المجلس الوطني للإستثمار أو وقف النشاط.

ووفقا لذات المصادر فإنه من بين المتعاملين الذين أودعوا طلبا رسميا سفيان حسناوي صاحب علامة نيسان حيث وقع المجلس الوطني للاستثمار موافقته على المشروع رسميا قبيل اسبوعين ويرتقب إنجاز المصنع سنة 2019 وتحديدا في نهاية السنة، كما يرتقب منح الموافقة قريبا لمشروع مصنع فورد في الجزائر، ويضاف ذلك لمشاريع السيارات الموجودة اصلا وهي رونو الفرنسية بوهران التي تنتظر شقيقتها بيجو قريبا وأيضا مصنع هيونداي لصاحبه محي الدين طحكوت ومصنع فولكسفاغن بالشراكة مع مجمع سوفاك بولاية غيليزان ومصنع كيا بولاية باتنة.

وكانت الحكومة قد أعطت موافقتها على 40 مشروعا للسيارات والشاحنات وأغلقت القائمة لتعود للتأكيد على أن القائمة غير نهائية ويمكن إعادة فتحها ومنح تراخيص جديدة في حال كان المشروع يستحق ذلك.