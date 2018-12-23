بونجاح يقترب من ليستر سيتي

إقترب الدولي الجزائري بغداد بونجاح من التوقيع لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما كشفت عنه جريدة "ستاد الدوحة".

وبحسب نفس المصدر، فإن هداف نادي السد، بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي بات بمثابة الوجهة المفضلة للعديد من اللاعبين الجزائريين على غرار رياض محرز، سليماني إسلام وحاليا المهاجم رشيد غزال الذي يحمل ألوان نادي "الثعالب".

وتجدر الإشارة إلى أن بونجاح يتواجد محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية خاصة بعد تألقه اللافت مع نادي السد، ما يؤكد أنه بصدد قضاء آخر موسم له في قطر.