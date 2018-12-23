“نهاية السنة” تشعل حرب تخفيضات في أسعار السيارات

إنزال بشري على صالون المنتجات الوطنية لاكتشاف الماركات الجديدة

”Baic ”..”أودي” و”أوبتيما” الجديدتان تخطفان الأضـواء

عرف اليوم، صالون الإنتاج الوطني إنزالا قويا للمواطنين الجزائريين الذين انتهزوا فرصة العطلة للتوجه إلى المعرض والتجول عبر أجنحته ومعرفة ما جادت به الصناعة الجزائرية من منتوجات غذائية وكذا من سيارات ”ماد ان بلادي” باختلاف علاماتها، سيما وأنها عرضت تخفيضات بين 8 إلى 50 مليون سنتيم، حسب علامة السيارة. «البلاد” وخلال جولة استطلاعية عبر أروقة المعرض، شد انتباهها أجنحة العرض الخاصة بالسيارات، وكانت البداية بالسيارة التي خطفت الأنظار، وهي ”بايك” الجزائرية، التي تعتبر الأولى من نوعها من حيث السعر المنخفض.

وكشف صرياك نور الدين، مدير مصنع إنتاج السيارات لعلامة ”بايك” في حديثه لـ«البلاد”، أن مشروع تركيب سيارات سياحية صينية، بتقنية الـ ”سي كا دي”، يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، والذي ينطوي على قدرة تصنيع تصل حتى 150 سيارة في اليوم بـ«تقنية الروبوت”، مشيرا إلى أن المصنع اكتسب خبرة مجانية من قبل الشريك الصيني الذي نقل التكنولوجيا العالمية في صناعة السيارات إلى الجزائ . وعرض جناح ”بايك” سيارة baic d20، التي ستباع في السوق بـ 125 مليون، والتي تعتبر الأرخص في صالون الإنتاج الوطني، وحتى في الجزائر.

وحسب مدير المصنع، فإن هذا الأخير يعمل في المرحلة الأولى على تركيب 4 موديلات، وهي BAIC X25 بمحرك 1.5 لتر بنزين، بقوة 114 حصانا، متوفرة بتجهيز Confort، علبة يدوية بسعر 1.750.000 د.ج، وتجهيز Confort بعلبة أوتوماتيكية بسعر 1.900.000، بالإضافة إلى تجهيز Elite بعلبة أوتوماتيكية فقط، بسعر1.999.900 دج. X35 بمحرك 1.5 لتر بنزين، بقوة 114 حصانا، ستسوق بسعر 2.390.000 دج. BJ40 بمحرك 2.0 لتر، بقوة 190 حصانا ثنائي الدفع 4?2، متوفرة بجهيز Confort علبة يدوية وأوتوماتيكية، ستسوق بسعر 4.800.000 للعلبة اليدوية، و5.400.000 دج للأوتوماتيكية.

موديل BAIC Pick-Up سيسوق بمحرك 2.5 لتر توربو ديازل، بقوة 174 حصانا ثنائي الدفع 4-2، بسعر3.400.000 ورباعي الدفع 4-4 بسعر ترويجي 3.600.000 دج، وهذا بعد خصم 300.000 دج. وكل الموديلات المركبة في مصنع بايك تتمتع بضمان 5 سنوات، أو 000 100 كلم.

وتحوز شركة التركيب الجزائرية نسبة 90 في المائة من أسهم الشركة المختلطة ”بايك أندوستريال”، بينما يحوز الشريك الصيني، علامة ”بايك” على نسبة تعادل الـ 10 في المائة، كما يسجل المصنع نسبة إدماج أولية تقدر بـ 26 في المائة، وهذا بفضل عقود الشراكة المبرمة مع متعاملي قطع الغيار واللواحق المحليين، على غرارشركة ”إيريس” لإطارات السيارات، وشركة محلية لإنتاج كوابل والمعدات الكهربائية.

من جانب آخر، ومن أجل تجاوز نسبة 40 في المائة من الإدماج، حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن، يعزم مصنع تركيب السيارات ”بايك أندستري” رفقة شريكها الصيني، مجمع ”بايك”، توسيع نشاطها في مجال تصنيع المحركات ولواحقه، وتحصلت ”شركة بايك أندوستري” على رخصة تصدير 50 في المائة من سيارتها المركبة محليا نحو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم توقيع عقود تصدير مع شركاء في مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا. في هذا الصدد، يؤكد ساريك نور الدين، مدير الشركة، على أنّ أول شحنة سيتم تصديرها إلى تونس، مطلع شهر جانفي 2019.

وتتراوح الأسعار المقترحة من قبل شركة ”بايك أندوستري”، والعلامة الصينية من 125 مليون سنتيم إلى 360 مليون سنتيم، باختلاف التشكيلة التي تتيح لجميع الزبائن، باختلاف شرائحهم، إيجاد ما يرغبون في الحصول عليه، على اعتبار أن الشركة تقترح السعر الأدنى في السوق الوطني حتى الآن، كما تتمتع جل الموديلات المركبة في مصنع بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كلم.

وأفاد المتحدث، أن عملية التسليم تتم خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة حازت على علامة الجودة في صنف السيارات من نوع” ب«، بالإضافة إلى حوزة السيارات على رقم التسلسلي المحلي، صادقت عليه هيئة عالمية.

كم أفاد المتحدث، أن المصنع يعتبر الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، ويعد من بين الخمس مصانع الموجودة في العالم، و أكد المتحدث أن مصنع تركيب السيارات يعمل على الوصول إلى مرحلة التصنيع الحقيقية.

هذه أسعار سيارات ”أودي” الجديدة الجزائرية الصنع

من جهتها، عرضت ”سوفاك” جديدها خلال صالون الإنتاج الوطني، ويتمثل في سيارات ”أودي الجديدة” بأنواعها الثلاث، والتي أطلقتها منذ أسبوعين، على غرار A3 سوفاك تي دي ذات 143 حصانا، والتى بيعت بـ 630 مليون سنتيم، تحوي كل مستلزمات الرفاهية، في حين تم عرض نفس السيارة التي لا تحوى على مستلزمات الرفاهية بسعر 545 مليون سنتيم. وعرض المصنع الخاص بتركيب السيارات من علامة ”فولسفاغن”، سيارت A3 تي دي ذات شكل ليموزين، بسعر 635 مليون، تحوي كل المستلزمات الترفيهية، في حين عرضت نفس السيارة بدون مستلزمات بسعر 550 مليون سنتيم. كما تم عرض سيارة Q2 تي دي المركبة في غليزان، والتي تم إطلاقها شهر ديسمبر بسعر 675 مليون سنتيم، حيث تتوفر على كامل المستلزمات، أما التي تخلو من هذه الأخيرة، فبيعت بسعر 599 مليون سنتيم.

"إيبيزا” بـ 199 مليون سنتيم من دون فوائد

ولعلى أكثر شيء شد انتباهنا هو الإقبال الكبير على سيارات ”ابيزا سيات” و«غولف” اللتين عرضتا في معرض الإنتاج الوطني، وتم عرض ”ابيزا سيات” بسعر 199 مليون سنتيم من دون فوائد، وهذا ما جعل الإقبال عليه يزيد، في حين تم عرض سيارة ”سيات ليون” بسعر 354 مليون سنتيم، أما سيارة ”كوبرا لسيات ليون” فبيعت بسعر 469 مليون سنتيم.

سيارة ”اوبتيما” آخر ما عرضته ”كيا”

أفرج مصنع ”كيا” الجزائر عن السيارة الجديدة ”اوبتيما” التي لم يحدد سعرها بعد، وهي سيارة كلاسيكية مخصصة للنخبة من المجتمع، على غرار المؤسسات الحكومية والأمنية وكذا لإطارات الدولة.

هذا، وكشف مدير التوزيع بمصنع ”كيا” الجزائر، أعراب توفيق، أن هذا الأخير عرض سيارة ”كيا سورينتو” الجيل الثالث، وكذا سيارة ”سبورتيج” خلال صالون وهران، مشيرا إلى أن المعرض فيه تخفيضات تصل إلى 8 ملايين سنتيم.

وتم عرض سيارة ”بيكانت”و الجديدة بسعر 1.460.00 مليون سنتيم، أما سيارة ”سبورتيج” فبيعت بسعر 497 مليون سنتيم. وبخصوص ”بيكانتو جيتيلين” فبيعت بسعر 189 مليون سنتيم بدل 197 مليون سنتيم، أي بتخفيض قارب 8 ملايين سنتيم .

تخفيضات بـ20 و50 مليون لسيارات طحكوت

عرض مجمع طحكوت سياراته أيضا في صالون الإنتاج الوطني. وحسب ما وقفنا عليه، فإن سيارت ”سونتافي” و«كونا”، آخر ما أنتجه مصنع تيارت لـ«سيما موتورز”، حيث لم يتم تحديد سعرهما بعد، في حين تم عرضهما لأول مرة بالمعرض.

وعرض طحكوت سيارة ”توكسن” بسعر 380.990 مليون سنتيم، بعدما كانت 439.9 مليون سنتيم، أي تم تخفيض ما يقارب 50 مليون سنتيم على هذه العلام .وتم عرض سيارة I40 بسعر 3.899 مليون سنتيم، أما سيارة I10 فبيعت بسعر 1.749.00 بعدما كانت 1936.600 مليون سنتيم .

إيفال منح تخفيضا قدره 100.000 دج على الشاحنة ”إيفيكو”

وضمن فعاليات معرض الإنتاج الوطني، الذي تدور فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر المقبل، قررت مجموعة إيفال منح تخفيض قدره 100.000 دج على الشاحنة إيفيكو دايلي، بهيكل ذو كابينة في نسختها المصفحة (Chassis Cabine Carossé)، المجمعة على مستوى وحدة التركيب المؤقتة، الواقعة في أولاد هداج، بولاية بومرداس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العرض صالح عبر كامل نقاط توزيع إيفال، وتستمر صلاحيته إلى غاية 31 ديسمبر 2018، فيما يبلغ سعر المركبة 3.999.000 دج، غير شامل الضريبة.