شاهد اقوى 12 صورة بعدسة مصورين من انحاء العالم لعام 2018

نعرض لكم من خلال مجموعة من الصور ابرز و اقوى الصور التي التقطت في سنة 2018 و التي تحمل كل واحدة منها معنى مختلف





-1-لقاء زعيم كورياالجنوبية و كوريا الشمالية

لحظة تاريخية بين الرئيسين الكوريين، الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون، اللذان يتبادلان التحية على الحدود الكورية، في سابقة سلمية بين البلدين.

-2- توبيخ دونالد ترامب لمراسل "سي ان ان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوبخ مراسل شبكة “سي أن أن” جيم أكوستا خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن إبطال التصريح الصحفي للمراسل

-3-مواجهة أنجيلا ميركل و دونالد ترامب

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة “جي 7” بمقاطعة كيبيك الكندية

-4-الحمم البركانية في جزيرة هاواي الأميركية

منظر من السماء للحمم البركانية وهي تلتهم منطقة باهوا بجزيرة هاواي الأميركية

-5-لوحة بانكسي الشهيرة

بعد بيعها بقيمة 1.4 مليون دولار، لوحة بانكسي الشهيرة تقوم بتمزيق نصفها السفلي بشكل ذاتي، أمام دهشة كل الحضور في مزاد سوذبيز الشهير بنيويورك

-6-تحطم طائرة ليون أير

محفظة أحد ضحايا تحطم طائرة ليون أير، طائفة على سطح بحر جاوة قرب إندونيسيا، لتمثل آخر ما تبقى من ضحايا المأساة الـ181.

-7-مظاهرات السترات الصفراء

غاز ودموع وعنف في الساحات الرئيسية بباريس، والسبب مظاهرات لأشخاص ارتدوا السترات الصفراء وطالبوا بتخفيض الضرائب

-8- مأساة سقوط جسر بايطاليا

الجسر الإيطالي “غير مكتمل”، لقطة تجسد مأساة سقوط جسر موراندي بمدينة جنوى الإيطالية، مما أدى لوقوع 24 قتلى

-9-مارك زوكربيرغ بعد فضيحة بيانات فيسبوك

الرئيسي التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، جالسا أمام عدسات المصورين، قبل جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، بعد “فضيحة بيانات فيسبوك”.

-10-هدف كريستيانو رونالدو في ربع نهائي دوري الأبطال

البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل هدفا “مذهلا” في مرمى يوفنتوس بربع نهائي دوري الأبطال، ليقف له جماهير الفريق المنافس للتحية، في واقعة “غريبة”. رونالدو انتقل ليوفنتوس بعد الهدف ببضعة شهور

-11-لحظة احتضارآخر وحيد قرن أبيض في كينيا

آخر لحظات “سودان” قبل الموت في كينيا، آخر وحيد قرن أبيض من نوعه في العالم

-12-حادث المروحية العسكرية الأميركية بالمكسيك

منظر من السماء يظهر ما خلفه ارتطام “قاتل” لمروحية عسكرية أميركية في منطقة سانتياغو خاميلتيبيك بالمكسيك. المروحية كانت تفحص منطقة خلفها زلزال، قبل أن تتحطم فوق سيارتين، وتسفر عن مقتل 13 شخصا