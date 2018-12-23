نكاز يُمنع من زيارة عائلة عياش

أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز عن منعه من زيارة أهل الشاب عياش العالق في بئر ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة.

وجاء في صفحة نكاز على الفايسبوك " يمنع رشيد نكاز من زيارة أهل المرحوم العياشي من طرف الدرك الوطني بأمر من السلطات في الجزائر العاصمة".

وأرفقت الصفحة الرسمية لنكاز المنشور بشريط فيديو يظهر فيه نكاز داخل سيارة، قائلا أنه أجبر على التوجه إلى ولاية الشلف من طرف قوات الدرك الوطني.

وكان نكاز قد أعلن أمس السبت، أنه اتصل بشركة أمريكية لاستخراج جثة المرحوم عياش العالق في بئر منذ ستة أيام.