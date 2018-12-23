قطر: تصريحات بلايلي و بوداوي

أكد متوسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، يوسف بلايلي، أن "الخضر" عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية بالرغم من الطابع التحضيري خلال المباراة الودية التي ستجمع الفريق الوطني المحلي مع منتخب قطر يوم الخميس القادم بالدوحة، حيث طارت العناصر الوطنية ظهيرة اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية.

وقال نجم الترجي التونسي في تصريحات أدلى بها بمطار الجزائر الدولي قبل إقلاع طائرة "الخضر": "نحن ذاهبون لقطر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخبهم المحلي ونحن عاقدون العزم على الفوز هناك رغم الطابع الودي لهذا اللقاء"،

مضيفا أن "التحضيرات جرت بصفة جيدة لهذه المباراة رفقة جميع اللاعبين الذين التقيناهم في التربص وبمعية الطاقم الفني".

وشجع بلايلي العناصر الناشطة في البطولة الجزائرية والتي استدعيت لهذا التربص الخاص بالمنتخب المحلي قائلا: "العناصر التي استدعاها الناخب الوطني تمتلك قدرات فنية كبيرة ولا تزال في مقتبل العمر و ان شاء الله ستبرز بصفة أكبر.

المدرب تحدث مع اللاعبين الجدد حتى يندمجوا جيدا مع أجواء الفريق الوطني. نحن هنا نعمل على مساعدتهم لتجاوز عامل نقص الخبرة الدولية وأتمنى لهم كل التوفيق".

من جانبه، كشف صانع ألعاب نادي بارادو، المتألق هشام بوداوي، على سعادته بتلقيه أول استدعاء مع منتخب المحليين: "تأقلمت بصفة سريعة مع الأجواء وأتمنى أن أقدم الإضافة للتشكيلة الوطنية".

وكشف ابن مدينة بشار عن طموحه مع "الخضر" قائلا: "المدرب بلماضي قدم لنا نصائح جيدة وطلب منا إظهار كامل قدراتنا حتى نكسب ثقته ونستحق دعوة مع الفريق الأول والمشاركة في كأس إفريقيا 2019. هذا الاستدعاء محفز بالنسبة لي حتى أواصل العمل لانتزاع مكانة مع المنتخب الأول. هذه فرصة سانحة لنا كلاعبين شباب".

وأفاد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، أن ودية قطر مفيدة على جميع النواحي، حيث قال : ''سنخوض اختبارا جيد لنا، هي فرصة للاعبين المحليين لإبراز امكانياتهم، كما أنها ستمكننا من مشاهدتهم عن قرب''.

وأضاف : ''استخلصت الكثير من الدروس من هذا التربص الأول لي مع اللاعبين المحليين الذين تابعناهم منذ 5 أشهر. هذه المباراة الدولية ستسمح للاعبين بقياس قدراتهم.

سنقف على إمكانيات اللاعبين الذين يملكون المؤهلات للالتحاق بالمنتخب الأول".

ودعم بلماضي قائمة المنتخب، التي تضم أسماء محلية، بعنصرين محترفين في البطولات الأجنبية، ويتعلق الأمر ببغداد بونجاح (السد/قطر) ويوسف بلايلي (الترجي الرياضي/تونس).