بالفيديو والصور.. هذا ما توفر لإنقاذ عياش

بالفيديو والصور.. هذا ما توفر لإنقاذ عياش

توفى محجوبي عياش في البئر الارتوازي بقرية ام الشمل بلدية الحوامد، بعد جهود من مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة ومساعدات المواطنين .

عملية الانقاذ دامت 5 أيام و13 ساعة و40 دقيقة، تظافرت فيها جهود السلطات المحلية مصالح الحماية المدنية والامن والدرك الوطني والسكان لاخراج عياش من البئر، لكن قضاء الله و قدرة شاء ان يرحل عياش.

حيث وفرت مصالح الحماية المدنية في عملية انقاذ عياش 6 وحدات تدخل على رئسها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وخمس وحدات جهوية.

واشتغل على تحرير عياش 86 رجل حماية مدنية منهم 17 ضابط حماية مدنية، 4 ضباط صف، 69 عون حماية مدنية.

وشاركت مصالح الحماية المدنية بشاحنة إطفاء وشاحنة عتاد، سيارتي اسعاف،4 سيارات اتصال،3 مولدات كهربائية و3 خيم.

9 قارورات هواء مضغوط و 9 قارورات أكسجين،2 آلات للقطع والتفكيك، ووحدة متحركة للأضواء الكاشفة.

كما شارك المصالح المحلية و الخواص في العملية 12 آلية حفر وجرافة، 8 آليات لنقل الحفارات،4 شاحنات،2 جرارات، 2 مضخات مائية، 2 كاميرات بالأشعة تحت الحمراء، وسيارةأسعاف

القراءة من Ennahar Online

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