ا الساورة تقطع التأشيرة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية

تأهل ممثل الجزائر شبيبة الساورة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، رغم انهزامه أمام اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 0-0) في لقاء الإياب للدور السادس عشر للمنافسة جمع بينهما اليوم الأحد 23 ديسمبر، بطنجة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب الواضي (د 47) لصالح اتحاد طنجة. و أكملت شبيبة الساورة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب بوشيبة في الدقيقة ال76.

وكانت شبيبة الساورة قد فازت في لقاء الذهاب ببشار (2-0) .

وكان الممثل الجزائري الآخر في هذه المنافسة، شباب قسنطينة قد حجز يوم أمس السبت بكامبالا، تأشيرة التأهل لمرحلة المجموعات بعد تغلبه على نادي فايبيرس الأوغندي بنتيجة 2-0، وهو الذي فاز بلقاء الذهاب أيضا (1-0) بقسنطينة.

وتجري عملية القرعة يوم 28 ديسمبر الجاري بالقاهرة.