“حسان يبدة” يَعتزل كرة القدم نهائياً

أعلن الدولي الجزائري السابق حسان يبدة، إعتزاله بشكل نهائي كرة القدم، بعد مسيرة إحترافية حافلة أبرزها مع المنتخب الوطني.

وأكّد موقع ” starafrica“، إعتزال صاحب الـ34 سنة، الذي يمتلك 290 مباراة مع الأندية و 26 لقاء مع “الخضر”.

وخاض متوسط الميدان مسيرة جيدة بداية من فريق أوكسير الفرنسي، بنفيكا البرتغالي ونابولي الإيطالي وبورتسموث الإنجليزي ونوادي أخرى.

يذكر أن يبدة شارك في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا مع “الخضر” وتوّج بكأس البرتغال مع بنفيكا وخاض نهائي كأس الإتحاد مع بوتسموث.