محرز:”هكذا يختار غوارديولا التشكيلة الأساسية”

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، أن لا أحد ضمن مكانته في تشكيلة مانشستر سيتي، لأن غوارديولا يعتمد على سياسة التدوير.

وأجرى رياض محرز حواراً مع قناة “RMC”، أكّد فيه أسباب عدم مشاركته بإنتظام في التشكيلة الأساسية مع “السيتيزنس”.

“في بعض الأحيان حتى لو تسجل، في اللقاء الموالي لن تكون أساسيا، والمدرب يفضل تدوير التشكيلة حسب المنافس وحسب الحضور البدني”.

“أظن أن جميع اللاعبين يملكون نفس الدقائق من اللعب، وهذه هي كرة القدم وهذا ما يرفع حجم المنافسة بين اللاعبين”.