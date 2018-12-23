بالصور..قايد صالح يدشن ثكنة للدفاع الجوي عن الإقليم بإن أمناس

دشن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، ثكنة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم، بإن أمناس

وحسب ما اوردته وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، تتوفر الثكنة، على جميع المرافق الضرورية التي تسمح للإطارات والأفراد، للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

كما تابع عرضا شاملا حول هذه الوحدة قدمه قائدها.

وبنفس القطاع، قام الفريق بزيارة إلى الوحدة الطبية الجراحية بالدبداب، وهي الوحدة التي تضمن التغطية الصحية والعلاج لأفراد الوحدات.

فضلا عن تقديم خدمات صحية للمواطنين القاطنين بهذه المنطقة، وهذا من قبل أطباء مختصين وعامين وجراحين وأفراد شبه الطبي، وتقنيين مؤهلين مكلفين بتشغيل مختلف المعدات والتجهيزات المتطورة والحديثة.

وأكد الفريق بالمناسبة، أن هذا الإنجاز الهام، يمثل حلقة وصل قوية في مجال تمتين اللحمة أكثر فأكثر بين الجيش وعمقه الشعبي.

وبمدينة إن أمناس، أشرف الفريق على وضع حجر الأساس لنادي الموقع.

بعدها، التقى بأفراد وحدات هذا القطاع، أين ألقى كلمة توجيهية، أكد فيها على الأهمية القصوى التي يوليها شخصيا للرفع من جاهزية وحدات الجيش الوطني الشعبي.