لوكال يعرض أرقام وتفاصيل التمويل غير التقليدي

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ،اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني أن قائم التمويل غير التقليدي، الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد و القرض، يمثل حوالي 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 مليار دج كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر 2018 وطلب تمويل جديد بـ 1187.2 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي. ويتوزع القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي (4.005 مليار دج) على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي، حسب المحافظ.

وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية، أوضح لوكال أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دج، منها 900 مليار دج من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و 500 مليار دج كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعدها، تم إصدار 420 مليار دج في إطار نفس الصيغة منها 100 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونالغاز و320 مليار دج للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لستني 2017 و 2018،حسب توضيحات المحافظ.

وكشف لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن بـ 1475 مليار دج نهاية سبتمبر.أما بالنسبة للمبلغ الجديد (1187.2 مليار دج) الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي،"سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 735.2 مليار دج و لشركة سوناطراك بـ452 مليار دج". وأضاف بأن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9.4 مليار دج تمثل تعويضات لفارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.

أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم إصداره خلال الثلاثي الأخير من 2018 والمقدر بـ2185 مليار دج فذكر المحافظ بأنه وزع على أساس 570 مليار دج لتمويل العجز الإجمالي للخزينة العمومية لسنة2017 و 354 مليار دج موجهة للصندوق الوطني للاستثمار و 452 مليار دج لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة التي هي في حوزة سوناطراك و 545 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونلغاز و 264 مليار دج لتسديد الجزء الأول من القرض السندي الوطني.