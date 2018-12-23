محرز: ” لهذا السبب أضيع ضربات الجزاء..ولا داعي لإنتقاذي”

كشف الدولي الجزائري رياض محرز عن السبب الذي يجعله يضيع ركلات الجزاء سواء مع فريق مانشستر سيتي أو ليستر سيتي.

وأجرى رياض محرز حوارا مع قناة RMC، والذي كشف من خلاله عن مشكلته مع ركلات الترجيح، واللذي يعود إلى تردده في تنفيذها بطريقته الخاصة قائلا:

“أنا أنتقد نفسي مرار، أعرف أنني لست جيد، ولست بحاجة إلى إخباري بذلك..في كل مرة أكون امام ركلة جزاء أحاول تسديدها مثلما أريد دائما..أحيانا أحاول تسديدها في الوسط..لكن هذه الأخطاء نجدها في عالم كرة القدم”.