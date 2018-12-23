تعرض إل جي مطابخ المستقبل الذكية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019



يقدم مطبخ الغد، عير العديد من الشراكات، مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة

وإمكانية الوصول إلى المزيد من وصفات الطعام الذكية

سوف تكشف شركة إل جي إلكترونيكس عن المرحلة التالية في عملية تطوير المطبخ الذكي، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 . ووفقاً لشركة إل جي، فإنّ الشراكات ستلعب دوراً رئيسياً في خلق تجربة طهي أفضل، ، مثلما يتجلّى ذلك في شراكتها مع شركة دروب Drop، التي يعود إليها الفضل في تطوير منصة نظام التشغيل Drop KitchenOS. وسيكون الدمج الأفضل لأجهزة المطبخ، مثل الأفران، في المنزل المتصل عاملاً رئيسياً في جعل المطبخ الذكي أكثر جاذبية للمستهلكين.

وتنضاف الاتفاقية المبرمة بين إل جي ودروب Drop إلى القائمة المتنامية من الشركاء في مشروع المطبخ الذكي، والتي تشمل أيضًا إين إيت Innit و سايد شيف SideChef. وبفضل التعاون الأعمق، توفر إل جي للمستهلكين إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من توصيات المطبخ الذكيّ لإضفاء مزيد من التنوع على المذاقات. وتعمل مجموعة المطبخ الذكي المتصل من الأفران والثلاجات وغسالات الصحون من إل جي معاً للمساعدة في تبسيط مهمة إعداد الطعام وعملية التنظيف المسبّبة للمتاعب.

ومن أجل توفير طرق أكثر مرونة للتواصل مع ثروة من الوصفات الذكية المتاحة للمطبخ الذكي، تضيف إل جي شاشتها الذكيّة XBOOM AI ThinQ WK9 للعائلة. ويقدّم مكبّر الصوت ستيريو القوي المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي المدمجة جميع الفوائد المرتبطة باستخدام مساعد غوغل للحصول على خيار ممتع غير يدويّ للطهي. وتعرض الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصات الآلاف من الوصفات الشخصية الذكية من شركة إين إيت Innit، ممّا يجعلك لا تجد أيّ عذر لتناول الطعام خارج البيت.

وخلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019، ستطرح إل جي آلة ثورية لصنع الجعة، وهي جهاز التخمير المنزلي LG HomeBrew، وذلك لاستكمال مجموعة المطبخ الذكي التي تضم أيضًا ثلاجة InstaView ThinQ وغسالة QuadWash. ويمكن لعملاء المطبخ الذكي من إل جي الاستمتاع بمشروب بارد أثناء البحث عن وصفات الطعام على شاشة الثلاجة المدمجة. وبمجرد تحديد الطبق الملائم، يمكن إرسال الوصفة إلى الفرن الذي يبدأ بالتسخين إلى درجة الحرارة المناسبة. وبعد طهي الوجبة، تزيل ميزة التنظيف السهل EasyClean في فرن الحائط المدمج من إل جي أي بقايا الطعام التي قد تكون متناثرة في الداخل. وأخيرًا، ستقوم نفس الوصفة الذكية بإبلاغ غسالة أطباق QuadWash بالإعداد الأمثل لضمان التنظيف الناصع للأطباق والأواني التي تم استخدامها للاستمتاع بالوجبة اللذيذة.



وصرّح سونغ داي هيون، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية و تكييف الهواء: "إننا قادرون،بفضل الشراكات التي تستفيد من أدوات المطبخ الأكثر ذكاءً في الوقت الراهن، على تقديم تجربة المطبخ الذكي التي يطلبها العملاء". وأضاف: "جعلت التكنولوجيا عالم المطبخ أكثر تعقيدًا، أما رؤيتنا فهي خلق بيئة مرحّبة وخالية من الضغوط حتى تتمكن العائلات من الاستمتاع بتجربة الطهي المثالية دون الحاجة إلى تناول الطعام في الخارج أو طلب إحضار الطعام من خارج البيت."

ويمكن لزوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 تجربة حلول المطبخ الذكية من إل جي في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 جانفي في الجناح رقم 11100 # في مركز المؤتمرات بلاس فيغاس.