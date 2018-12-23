قضية عياش تكشف تقصير المسؤولين المحليين و معاناة سكان الجزائر العميقة

كشفت قضية موت الشاب عياش محجوبي (31 عاما)، العالق منذ ستة أيام داخل بئر بعمق 30 مترا بقرية “أم الشمل” ببلدية الحوامد جنوب ولاية المسيلة. غياب ممثلي السلطات المحلية عن مكان المأساة وعجزهم الفاضح في احتواء المشكل وانقاذ حياة عياش الذي ظل يصارع الموت تحت الأرض لمدة أيام، دون أي اهتمام من المسؤولين المحليين في مقدمتهم والي الولاية ورئيس الدائرة ورئيس البلدية. حسب ما تؤكده تصريحات لشقيق الضحية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الحماية المدنية بولاية المسيلة اليوم الأحد 23 ديسمبر، عن وفاة عياش محجوب بعد ستة أيام من محاولات الإنقاذ، وتأكيد فشلها حتى في انتشال الجثة بسبب وعورة الأرضية وتدفّق المياه الجوفية. ترتفع أصوات سكان المسيلة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر كل التراب الوطني، مطالبة بإقالة كل المسؤولين المحلين الذين لم يقاسموا عائلة محجوب و سكان قرية “أم الشمل” محنتهم خلال الأيام الماضية. خاصة بعد انتشار عدد من الفيديوهات التي يواجه فيها شقيق عياش والي الولاية وعلى المباشر بحقيقة غيابه عن الساحة وإهماله لقضية انقاذ شقيقه.

حيث تحدّث شقيق عياش عن غياب الوالي ورئيس البلدية ورئيس الدائرة عن المكان الذي علق فيه عياش طيلة الثلاثة أيام الأولى للواقعة، معبرا عن اسفه الشديد لعدم اهتمام هؤلاء بقضية أخيه الذي كان من الممكن إنقاذه لو كان تحرك المسؤولين أكثر جدية وفاعلية، كما فضح شقيق عياش غياب ضعف إمكانيات أعوان الحماية المدنية مؤكدة بانها لا تملك حتى مضخة للمياه مما تطلب الاستعانة بمضخّة لأحد المواطنين. ولم يخفي ذات المتحدث في أكثر من فيديو مصور غضبه الشديد من مستوى تفاعل المسؤولين المحلين مع قضية شقيقيه مؤكدا مسؤوليتهم التامة في وفاته تحت الأرض بعد صراعه المرير لأكثر من أربعة أيام مع الموت.

وفيما لم يظهر رئيس بلدية الحوامد ولا رئيس الدائرة، أي تعليق في الموضوع، حاول والي الولاية في أكثر من تصريح له تقديم تبريرات لغيابه عن مكان المأساة، مؤكدا بان بعده عن مكان الواقعة لا يعني بانه لم يكن متابعا للأحداث، و قالي الوالي بأنه “كان يتابع ساعة بساعة مع مدير الحماية المدنية تطورات عمليات الإنقاذ، كما كان على اتصال مع وزير الداخلية بخصوص القضية التي يؤكد بأنها قضية قضاء وقدر وليست تقصير من المسؤولين”. وفي رده على سؤال أخ الضحية: “أين كنت خلال الثلاثة أيام الأولى للحادثة؟”، قالي الوالي الذي بدى محرجا من السؤال ” لم أكن نائما في بيتي بل كنت اتابع القضية عن كثب”.

تبريرات لم تقنع عائلة عياش ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي استهجنوا بشدة بعد المسؤولين المحليين عن هموم الشعب ومشاكله اليومية، وبعد المسؤولين المركزيين بما فيها وزارتي الداخلية والتضامن والأسرة وقضايا المرأة. عم مشاكل الجزائر العميقة التي يعاني سكانها التهميش.