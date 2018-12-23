فيديو: باييك تطرح أرخص سيارة بالجزائر بـــ 100 مليون سنتيم

افتتحت اليوم شركة “بايك أندوستري” مصنع لتركيب السيارات للعملاق الصيني “بايك” في الجزائر، وهو أول مشروع تركيب سيارات سياحية صينية بتقنية الـ “سي كا دي”، والذي ينطوي على قدرة تصنيع تصل حتى 150 سيارة في اليوم.

وسيركب المصنع المتواجد بولاية باتنة، كمرحلة أولى، 5 موديلات وهي BAIC X25 بعلبة سرعات يدوية وأخرى أوتوماتيكية، BAIC X35، BJ40، BAIC D20 وكذا موديل نفعي ” ببيك أوبك”، وتسوقها الشركة بإدراج جميع الرسوم، إلى غاية الحصول على اعتماد المجلس الوطني للإستثمار، بأسعار جد تنافسية، على غرار موديل D20 الذي سيسوق بسعر 125 مليون سنتيم.

;يمتلك المستثمر الرئيسي، شركة ‘SARIAK AUTO HANDLER’، نسبة 90 في المائة من أسهم الشركة المختلطة “بايك أندوستريال”، بينما يحوز الشريك الصيني، علامة “بايك” على نسبة تعادل الـ 10 في المائة، كما يسجل المصنع نسبة إدماج أولية تقدر بـ 26 في المائة، وهذا بفضل عقود الشراكة المبرمة مع متعاملي قطع الغيار واللواحق المحليين، على غرار شركة”إيريس” لإطارات السيارات وشركة محلية لإنتاج كوابل والمعدات الكهربائية.

من جانب أخر، ومن أجل تجاوز نسبة 40 في المائة من الإدماج، حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن، تعزم شركة “بايك أندستري” رفقة شريكها الصيني، مجمع “بايك”، توسيع نشاطها في مجال تصنيع المحركات ولواحقه، بينما يساهم المشروهع في خلق مناصب العمل إذ يوظف حاليا 180 عاملا، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 1000 عامل بحلول شهر مارس المقبل، و هذا يشرف على الفريق الجامعي الشاب 11 مهندس ومدرب صيني وكوري.

من ناحية أخرى، تحصلت “شركة بايك أندوستري” على رخصة تصدير 50 في المائة من سيارتها المركبة محليا نحو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم توقيع عقود تصدير مع شركاء في مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا. في هذا الصدد، يؤكد ساريك نور الدين مدير الشركة على أنّ أول شحنة سيتم تصديرها إلى تونس، مطلع شهر جانفي 2019.

وتتراوح الأسعار المقترحة من قبل شركة “بايك أندوستري” والعلامة الصينية من 125 مليون سنتيم إلى 360 مليون سنتيم، باختلاف التشكيلة التي تتيح لجميع الزبائن باختلاف شرائحهم بإيجاد ما يرغبون في الحصول، على اعتبار أنّ الشركة تقترح السعر الأدنى في السوق الوطني حتى الآن، كما تتمتع جل الموديلات المركبة في مصنع بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كلم.