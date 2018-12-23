اين ذهبت 34 مليار دولار تم طبعها مؤخرا ؟ ..محافظ بنك الجزائر يوضح

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال اليوم الأحد، أن التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، قد بلغ سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار) - اي ما يعادل 19 بالمئة من الناتج المحلي الخام مع وجود طلب تمويل جديد ب2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي لكنه لم يستعمل لحد الآن.

و خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلسي خصصت لعرض التطورات المالية و النقدية لسنة 2017 و للتسعة أشهر الأولى من 2018ي أوضح السيد لوكال أن ال4.005 مليار دج موجهة على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي. المسؤول الأول في بنك الجزائر أكد انه تم ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي.

و هو ما أثر على احتياطي الصرف الذي بلغ 82،12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018.

و حول الإنخفاض المستمر لاحتياطي الصرف،حذر محافظ بنك الجزائر من ان ذلك لن يستطيع ان يبقى مستدام على المدى المتوسط.

معتبرا ان إيقاف نزيف العملة الصعبة يتطلب جهودا، لرفع صادرات خارج المحروقات، إلى جانب احتواء الواردات