مليونير "البيتكون" يلقي بالأموال على الناس

ألقت الشرطة القبض على المليونير وونغ تشينغ كيت البالغ من العمر24 سنة، الذي حقق ثروة هائلة من عملة بيتكوين.

المليونير وقف أعلى مبنى في أفقر مناطق هونغ كونغ ليلقي بأوراق نقدية من فئة 100 دولار في الشارع متسببا في فوضى عارمة بسبب تدافع المارة .

قبلها أعلن عبر فيسبوك أن "الأموال ستهبط قريبا من السماء"وتوزيع كوبونات وجبات طعام مجانية.

الشاب يدير صفحات مشكوكا فيها موجهة لمستثمري العملات الأجنبية ويلجأ إلى حيل غريبة للإعلان عن مشروعاته

برر فعله ذلك بمساعدة الفقراء لكن وسائل إعلام محلية فسرته على أنه ترويج لمشروعاته القادمة