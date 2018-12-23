تسليم 356 شاحنة مرسيدس-بنز متعددة المهام

تم اليوم الأحد، بالرويبة، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية تسليم 356 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان، أن هذا التسليم شمل 215 شاحنة لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني مخصصة لنقل الجند والتصليح الخفيف وخزانات المياه وشاحنات مخصصة كمراكز قيادة، بالإضافة إلى 141 مركبة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، والتي تم تصنيعها من قبل الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بنز بالرويبة، والتي جاءت كثمرة للشراكة ما بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة وألمانيا.