الجمارك تحجز مصابيح "LED" تسبب الاكتئاب

قام أعوان الجمارك بالميناء الجاف كاترام (CTRAM) التابع إقليميا للمديرية الجهوية لجمارك وهران مؤخرا ، بحجز حاوية محملة بمصابيح سبوت (SPOTS LED) ، المدرجة ضمن قائمة المحظور استيرادها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 18-139.صُرِّح بها على أنها مصابيح.

هذا وتم تحرير ملف المنازعة ،بعد معاينة المخالفة الجمركية المنصوص عليها في المواد 325, 21 الفقرة 3 و 312.

وكان رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، قد حذر بخصوص الأضرار التي يسببها استعمال هذا النوع من المصابيح غير المطابقة لكونها تلحق أضرارا جسيمة بالبصر من خلال الأشعة التي تصيب قرنية العين خصوصا عند الأطفال ما يضعف بصرهم وأمراض جلدية عديدة منها سرطان الجلد

وأشار ذات المتحدث كذلك إلى تأثيرها على الساعة البيولوجية للإنسان من خلال اضطرابات النوم الذي يسببه التعرض لأشعتها وأعراض أخرى كالاكتئاب والقلق.