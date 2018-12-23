قضاة ايطاليون يذكرون شكيب خليل صراحة في قضية رشاوى سايبام

ذكر بشكل صريح قضاة محكمة ميلانو الإيطالية، الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، في قضية رشاوى تخص شركة سايبم، وفقا لما نقلت وكالة رويترز، مستشهدين بحكم سابق يؤكد إدانة سايبم وبعض قادته.

وحسب القضاة الايطاليين، فقد أخفقت شركة سايبم في “إجراء الضوابط المطلوبة في عمل الوسطاء”، وذلك في سياق إجراءات منح عقود للغاز في الجزائر، وكان قد حُكم على الشركة الإيطالية سايبم، ومديرها بيترو تالي، في سبتمبر، لقيامهما بدفع رشاوى قيمتهما 198 مليون دولار للاستحواذ على عقود مع شركة سوناطراك بين عامي 2007 و 2010.

وقال القضاة إن “الاتفاق التصحيحي الوحيد الذي أبرمه تالي مع خليل ، والذي تم التعامل معه على قدم المساواة ، أعقبه منح الرشاوى على النحو المتفق عليه بنسبة 3٪ من قيمة العقود الممنوحة لسايبم”.

وكانت قد أعلنت شركة “سايبم” التابعة لشركة “إيني” الإيطالية العملاقة ، أنها فازت بعقود بقيمة 8 مليارات يورو خلال تلك الفترة.