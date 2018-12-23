فيديو.. بلماضي يبرر أسباب اختياره اللعب أمام المنتخب القطري

برر مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، سبب اختياره المنتخب القطري لمواجهته وديا، على أساس أنهم من بين أحسن المنتخبات التي تمنحه الفرصة للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه للاستحقاقات المقبلة.

وقال جمال بلماضي، في تصريح لموقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "إنه فريق جيد لكي نختبر قدرات لاعبينا، وهو فرصة لإظهار مهاراتهم".

ويجري المنتخب الوطني معسكرا إعداديا، بتشكيلة جلها من لاعبي البطولة، باستثناء بغداد بونجاح (السد القطري)، ويوسف بلايلي (الترجي التونسي).