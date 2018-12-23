الفترة الحالية صعبة على أسعار وسوق النفط العالمي !

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، اليوم الأحد، إن "الفترة الحالية وقت صعب على أسعار وسوق النفط الخام حول العالم".بحسب ما نقلته وكالة الأناضول

وأضاف الكعبي في تصريح صحفي على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، الذي تستضيفه الكويت أن "هناك كميات فائضة في السوق، ضختها بعض الدول خلال العام الجاري من بينها السعودية، لم يكن لها مبرر.. يجب التعامل مع هذا الفائض".

ورفعت السعودية إنتاجها من متوسط 10.4 ملايين برميل يوميا في الـ 9 شهور المنقضية من 2018، ثم صعدت حتى 11.1 مليون برميل في نوفمبر الماضي.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين كبار المنتجين في "أوبك"، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وانطلقت في الكويت اليوم، أعمال الاجتماع الـ 101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك".