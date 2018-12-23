تسونامي مرعب يخلف عشرات القتلى ويبتلع حفلا في اندونيسيا (فيديو)

أدى تسونامي وقع بعد انفجار بركاني في إندونيسيا إلى سقوط 168 قتيلا، ومئات الجرحى بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الاندونيسية اليوم الأحد 23 ديسمبر.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن “العدد الإجمالي للقتلى بلغ 168 وهناك 745 جريحا وثلاثون مفقودا”.

وبحسب السلطات فإن التسونامي نجم عن ارتفاع المد البحري أكثر من العادة بسبب المحاق (وجود القمر بين الأرض والشمس مما يزيد ارتفاع المد) وتزامن ذلك مع انهيار أرضي حصل تحت سطح البحر وتسبب به ثوران بركان آناك كراكاتوا.

وأوضح المتحدث أن عشرات المساكن دمرت بسبب المد البحري الذي ضرب ليل السبت قرابة الساعة 21,30 (14,30 ت غ) سواحل جنوب سومطرة والطرف الغربي من جزيرة جاوا.

“ويبتلع حفلا”

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتسونامي هو يبتلع حفلا موسيقيا، فبينما كان الحضور منشغلون بالحفل الغنائي اذ تفاجئهم موجة تسونامي العاتية