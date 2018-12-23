ولاية الجزائر تكشف كل شيئ عن مشروع ترميم القصبة

أوضحت ولاية الجزائر ، في بيان أصدرته اليوم السبت ، بخصوص الاتفاقية الموقعة مع منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية لترميم مدينة القصبة العتيقة بالعاصمة ، أن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بينها وبين إقليم إيل دو فرانس وورشات المهندس المعماري الفرنسي جون نوفال، تهدف إلى إعادة إحياء الإرث الثقافي والتاريخي المتمثل في القصبة بما يسمح باستعادة أصالتها ومكانتها.

وجاء في بيان ولاية الجزائر ، الذي جاء ردّا على ماتدولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة من خزينة الدولة في مشروع ترميم القصبة ، أن “الاتفاقية الثلاثية المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر المنصرم تدخل في إطار تنفيذ اتفاق التعاون اللامركزي بين ولاية الجزائر وإقليم إيل دو فرانس"، مؤكدا على أن “جميع المصاريف المتعلقة بخدمات ( المعماري ) جون نوفال ستتكفل بها اللجنة الجهوية لإيل دو فرانس كليا”.

ووفقًا لذات البيان فإن دور المهندس ذائع الصيت على المستوى الدولي (جون نوفال) يتمثل في مرافقة ولاية الجزائر في مجال الاستشارات والنصائح بخصوص إعادة إحياء القصبة باعتبارها تراثًا عالميًا مصنف في قائمة منظمة اليونسكو منذ ديسمبر 1992”.

وأوضحت بيان الولاية أن “أشغال الترميم التي أطلقتها ولاية الجزائر في ديسمبر 2016، ستتكفل بها كفاءات جزائرية عن طريق 14 مكتب دراسات و17 مؤسسة، وتجنيد أكثر من 200 جامعي من بينهم مهندسين معماريين وتقنيين سامين، ويد عاملة 100 بالمائة جزائرية بحيث سيسهر على الأشغال 1200 عامل مؤهل”، بتكلفة وصلت إلى 26 مليار دج ، تدفع 24 مليار دج منها من ميزانية الدولة و2 مليار دج من ميزانية الولاية).