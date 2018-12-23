تراجع احتياطات الصرف

تراجعت احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017

أي ما يعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهرا، حسبما أوضحه اليوم الأحد محافظ بنك الجزائري محمد لوكال بالمجلس الشعبي الوطني.

وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية للوطني ذكر الوكال بأن احتياطات الصرف قدرت بـ 86.08 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و 88.61 مليار دولار نهاية جوان 2018.