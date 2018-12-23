أسعار زيت الزيتون تلتهب وتبلغ مستويات قياسية

بلغت أسعار زيت الزيتون بأسواق مدينة عنابة مستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة حيث تراوح سعر اللتر الواحد منه ما بين 700 و 1200 دج وهو الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين اصطدموا بواقع التهاب الأسعار التي بلغت أرقاما خيالية ومثيرة للتساؤلات مما تسبب في تراجع مستوى الإقبال على هذه المادة التي صارت في غير متناول الكثيرين من الزبائن بمختلف فئاتهم نظرا للإرتفاع غير المسبوق الذي عصف بأسعار زيت الزيتون وجعل المواطنين ينفرون من اقتنائه نظرا لارتفاع أسعاره التي تراوحت ما بين 700 و1200 دج للتر الواحد، يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من تصريح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي الذي كشف عن الرقم الهائل الذي بلغته الجزائر في مجال إنتاج زيت الزيتون ووضع إمكانية الشروع في تصديره بكميات معتبرة نحو الخارج خلال السنتين المقبلتين بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، غير أن الأمور شقّت منعرجا مغايرا اليوم بتسجيل ارتفاع جديد في أسعار زيت الزيتون الذي بلغ بأسواق مدينة عنابة 1200 دج للتر الواحد في وقت تجاوز عتبة 1200 دج بأسواق الولايات الشرقية المجاورة، وفي ذات السياق فقد استغرب المواطنون سبب التهاب الأسعار التي تزامنت والقفزة النوعية التي حققتها الجزائر في مجال إنتاج هذه المادة حسب ما كشفته الشركة الوطنية للزيوت وزيت الزيتون في أوقات سابقة بعد أن أحصت الجهات الوصية 64 مليون شجرة زيت زيتون عبر مستوى كامل التراب الجزائري إلى جانب تسجيل مستثمرات فلاحية بأزيد من 200 ألف هكتار وأكثر من 1500 معصرة حديثة وهو الأمر الذي قوبل بالتهاب الأسعار على الرغم من جملة التصريحات والتطمينات التي جاءت على لسان عدة مسؤولين وخبراء في المجال أين رجّحوا في وقت سابق انخفاضا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 في المائة حسبهم غير أن الأوضاع سلكت طريقا مختلفا وآلت دون تمكن فئة كبيرة من المواطنين من اقتناء مادة زيت الزيتون التي صارت حكرا على الأغنياء من أصحاب الدخل الجيّد فقط، هذا ومن جهة ثانية لم يهضم المواطنون الذين التقت بهم «آخر ساعة» ارتفاع أسعار «الذهب الأخضر» كما حبّذوا تسميته باعتبار أن الثمن الذي وصل إليه مبالغ فيه خاصة أن الكثير من العائلات تستعمل هذا الأخير كغذاء بينما يستعمله آخرون للتداوي وغيرها من الأغراض باعتبار أن زيت الزيتون ذو قيمة غذائية كبيرة وذو فائدة صحية وواسعة الاستعمال من طرف الأشخاص الذين ألهبتهم أسعاره غداة اقتنائه، مما تسبب في نفور الكثير من المواطنين عن شراء هذه المادة التي بلغت سقفا غير معقول عكس ما رجّحته الجهات الوصية في أوقات سابقة.

مزارعون يرجعون السبب إلى انعدام التأطير وغياب التقنيات الضرورية

وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على زيت الزيتون والتهاب الأسعار، أوضح البعض من المزارعين ممن تحدثت إليهم «آخر ساعة»، أن إنتاج الزيتون المخصص لإنتاج الزيت ضئيل وناقص عكس ما صرّحت به الشركة الوطنية للزيوت وزيت الزيتون، وتطرق المزارعون للمردودية الشحيحة التي لا تكفي لإنتاج كميات كبيرة من هذه المادة بحيث أن كمية الإنتاج قليلة جدا مقارنة بمتطلبات المواطنين باعتبار أن هناك طلبا كبيرا يقابله شحا في الإمداد، وهو الأمر الذي يتنافى مع تصريحات البعض من المسؤولين والخبراء في المجال الذين كشفوا عن ارتفاع محسوس في مجال إنتاج هذه المادة، وأشار هؤلاء في ذات السياق إلى مشكل انعدام التأطير ونقص التقنيات الضرورية لزراعة الزيتون مع غياب الهندسة والمعايير اللازمة التي من شأنها تنظيم إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، إذ أن هذه الأخيرة يجب أن تنتج وفق شروط ومعايير معينة ويجب أن تكون خاضعة لمقاييس خاصة لا تنتج بصفة عشوائية كما هو الحال الذي يفرض المضاربة في الأسعار، تجدر الإشارة إلى أن التهاب الأسعار جاء بعد أسابيع قليلة فقط من نقل الاستثمارات في شجر الزيتون من المناطق الوسطى نحو الهضاب العليا والصحراء في كل من ولاية ورقلة، الجلفة، البيض، بسكرة، أدرار وغيرها من ولايات المناطق الوسطى من خلال غرس ملايين الشجيرات سنويا، حسب ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الذي أكد أن هذه الإجراءات جاءت بفضل الأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات القطاع خلال السنوات الماضية ذاكرا من جهته أن الإنتاج في هذه الشعبة أصبح يعتمد على المكننة العصرية وموضحا أن الشعبة تحصي اليوم 46 مليون شجرة زيت زيتون عبر مستوى كامل التراب الجزائري منها 42 مليون شجرة ستدخل حيّز الإنتاج على مدى 42 شهرا مقبلا، غير أن ما سجلته الجهات الوصية لم يف بالغرض المرغوب فيه المتمثل في تقليص الأسعار وتحقيق الإكتفاء الذاتي مع تصدير هذه المادة نحو الخارج لتبقى اليوم في غير متناول عدد كبير من المواطنين الذين عجزوا عن إقتنائها نظرا للإرتفاع الجنوني الذي عصف بأسعارها.