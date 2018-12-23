بالفيديو..عملية انقاذ "عياش" متواصلة

للیوم السادس على التوالي عملیة إنقاذ الشاب عیاش محجوبي الذي سقط في البئر الارتوازي بقرية أم الشمل بلدية الحوامد، متواصلة، ولم تتمكن مصالح الحماية المدنیة بعد من إخراجه.

وحسب مصالح الحماية المدنية ان تأخر إخراج الضحیة يعود إلى الصعوبات الكبیرة التي تواجه فرق الإنقاذ، وارتفاع منسوب المیاه أثر كثیرا في سیر عملیة الإنقاذ.

وكشفت الحماية المدنیة لوسائل الإعلام، مساء أمس السبت، أن " أعوان الحماية فقدوا التواصل مع الشاب عیاش محجوبي".

وأضاف ذات المصدر "لا نملك معلومات إن كان الضحیة تعرض للإغماء أو توفي".