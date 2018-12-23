يوسفي: «هدفنا بلوغ مرحلة تصنيع السيارات بالجزائر»

أكد أمس وزير الصناعة يوسف يوسفي لدى إشرافه على عملية تدشين مصنع تركيب السيارات ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، أن هدف وزارته ليس تركيب السيارات فحسب بل صناعة السيارات، وذلك بصفة تدريجية تكون انطلاقتها من التركيب لجميع مكونات السيارات، مضيفا إلى أن هذا ما يدفع إلى خلق صناعات أخرى جديدة لا تتوفر ببلادنا على غرار صناعة زجاج السيارات، وأنواع البلاستيك المستعمل في صناعة السيارات وغيرها من المواد والمنتوجات، مثنيا على نوع التكنولوجيا والأجهزة التي يحتويها المصنع لمراقبة جودة السيارات سيما ما تعلق بأمن المركبات، مهنئا في ذات السياق أصحاب المصنع، الاهتمام بالجودة التي ستسمح وتفتح باب التصدير إلى الخارج، كما طلب وزير الصناعة من صاحب المصنع العمل في تسريع المناولة ثم الجودة وأسعار السيارات، مؤكدا على ضرورة بلوغ مستوى، تكون فيه صناعة السيارات تسمح للمواطن الجزائري من امتلاك سيارة بسعر معقول، ويأتي المصنع هذا تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا ويعد المصنع باب أخر يفتح بولاية باتنة دعما وتشجيعا للاستثمار لما سيوفره هذا الأخير من منتوج، وكذا يد عاملة من شأنها إنقاص حجم البطالة بالولاية، وحسب الشروحات التي تلقاها الوزير فان المصنع الجديد تبلغ به قدرة التصنيع 150 سيارة يوميا، تتوزع على خمس أنواع من بينها سيارة نفعية من نوع «بيك آب»، سيتم تصنيعها كمرحلة أولى، يتم من خلالها إدماج مانسبته 25 بالمائة كمرحلة أولية بعد إبرام عقود مع 04 ممولين محليين، فيما يصل معدل الإنتاج الإجمالي إلى 30000 وحدة نهاية سنة 2019 ليرتفع إلى 180000 وحدة مطلع 2021 على أن يتم تصدير 50 بالمائة من منتوجها إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مصنع «BAIC « يتربع على مساحة إجمالية قدرها 03 هكتارات، منها مبنى رئيسي مساحته 8000 م2، يضم مخزنا لقطع الغيار وكذا خط التجميع المجهز بمعدات آلية ونصف أوتوماتيكية، بالإضافة إلى خط أخر مخصص لمعاينة الجودة والكفاءة والذي يسمح بإجراء جملة من الاختبارات على نظام التطبيق، نظام الكبح ونظام تصحيح المسار التلقائي وغيرها. وبذلك يعد هذا المصنع مكسبا أخر لولاية باتنة والجزائر لما سيوفره من استثمار وتوفير لمناصب شغل. يضاف إلى مصنع تركيب سيارات وشاحنات «كيا» التي توظف آلاف العمال.