حملة مليونية لمطالبة الحكومة برفع أجور العمال

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عن التحضير لورشة عمل لإطلاق حملة مليونية لمطالبة حكومة الوزير الأول احمد اويحى برفع أجور العمال وإلغاء الضريبة على الدخل والمتقاعدين في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (CGATA) في بيان لها عن تنظيمها لورشة عمل نهاية الأسبوع الفارط وبالتحديد في ال19 ديسمبر الجاري من أجل وضع إستراتيجية لحملة وطنية تحت شعار(كفانا- أو بزاف) والتي ناقش من خلالها محورين أساسيين وهما مناقشة مسودة مشروع استبيان اوسبراء آراء للقدرة الشرائية في الجزائر فضلا عن صياغة مراسلة للسلطات العمومية مع جميع مليون توقيع من اجل رفع الأجور للعمال ومراجعة الضريبة على الدخل والغاءها للمتقاعدين. وإعتبرت نقابة «السناباب» أن إرتفاع البطالة هو نتيجة للقوانين والإجراءات غير الإجتماعية التي تقررها السلطات، مشدّدة على أنها ستعمل عبر كل الطرق السلمية والقانونية من أجل إفتكاك راتب لائق وكريم للعمال.