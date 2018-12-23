وزارة الفلاحة تمنح تسهيلات للفلاحين لزراعة «البنان»

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري» عبد القادر بوعزقي « عن استعداد وزارته لدعم ومساعدة الفلاحين الراغبين في زراعة فاكهة «الموز» في الجزائر من أجل توسيع المساحات المغروسة لضبط أسعار «البنان» الذي لا يزال تعرف أسعاره ارتفاعا في حدود ال350دج للكلغ الواحد بالرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لفائدة المستوردين لخفظ أسعاره في السوق.وأكد الوزير أمس لدى زيارته مزرعة لإنتاج الموز بسيدي راشد بتيبازة الثانية من نوعها بعد تلك المتواجدة بسيدي فرج بالجزائر العاصمة أن إنتاج فاكهة الموز ممكنة بالجزائر منوها بمجهودات المتعامل الذي توصل إلى التحكم في تقنيات علمية تسمح بإنتاج الموز داخل البيوت البلاستيكية.وأضاف أن مصالحه مستعدة لمرافقة و تدعيم فلاحين لتطوير هذه الشعبة و إنتاج أصناف ذات جودة عالمية و من ثمة المساهمة في استقرار أسعارها في السوق الوطنية من خلال تقديم كل التسهيلات و تذليل العقبات و تقديم السند و المرافقة التقنية.ويتوقع أن تشرع هذه المزرعة في غرس 20 هكتارا من أشجار الموز بداية من شهر فيفري القادم قبل بلوغ ال100 هكتارا مع نهاية السنة القادمة.ويعتزم صاحب المشروع توسيع مشروعه و بلوغ مساحة تقدر ب500 هكتارا على مدى خمسة سنوات ما يسمح بضبط أسعار الموز في السوق الجزائرية و جعلها تتماشى وأسعارها في السوق العالمية أي تتراوح ما بين 70 و 80 دينار جزائري للكلغ الواحد حسب التوضيحات التي قدمها المتعامل لوزير القطاع .