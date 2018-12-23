اندونيسيا :ارتفاع عدد ضحايا تسونامي سوندا إلى 168 قتيلا

أعلن مسؤولون حكوميون أندونيسيون مقتل 168 شخصا على الأقل، وجرح قرابة 745 آخرين بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا.

وأفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الكوارث بأن مئات المباني دمرت جراء الأمواج العاتية، وحذرت من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

ويقع مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ويربط بحر جاوة بالمحيط الهندي.

ويعتقد أن موجات تسونامي نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان كراكاتوا.