الحماية المدنية تقدم تفاصيل دقيقة عن وضعية الشاب عياش محجوبي (فيديو)

تتواصل عملية انقاذ الشاب عياش محجوبي، الذي سقط في البئر الارتوازي بقرية ام الشمل بلدية الحوامد، مع وصول الدعم من الوحدة الرئيسية للتدريب والتدخل ممثلة في ملازم اول وستتة اعوان بالاضافة الى العتاد المستعمل في الانقاذ وامتصاص المياه.

وحسب الملازم نسيم برناوي، المكلف بالاعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، فإن عملية الحفر جد معقدة، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الوصول الى الشاب عياش، مؤكدا أن الحماية المدنية قامت بدراسة لنوعية التربية لتفادي وقوع كارثة أخرىكما أعطى برناوي تفاصيل دقيقة عن وضعية عياش داخل البئر، وما يواجهه من برودة وجوع لمدة ستة أيام.

وتتواصل الصعوبات جراء تسربات المياه الجوفية و كذا قساوة الارضية التي اعاقت كثيرا في عملية اخراج الشاب عياش الا انها لم تثني من عزيمة رجال الحماية المدنية على مواصلة الحفر يدويا وامتصاص المياه بالمضخات المائية الى الخارج ، بعد هذه العملية سيتم قطع حوالي 1.70 م من الماسورة الحديدية وستبقى حوالي 1.70م من اجل اخراج الشاب عياش.

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