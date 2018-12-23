محمد عيسى: كل مشاكل الأئمة ستحل وأول لقاء يكون في جانفي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن القطاع فتح باب الحوار منذ البداية مع الأئمة.

وأوضح، محمد عيسى خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأحد، أن عقد أول لقاء مع الشريك الاجتماعي سيكون خلال جانفي.

وقال الوزير، إنه لن تكون هناك زيادة في أجور الأئمة، مشيرا إلى أن لو كان الأمر بيده لمنح 10 ملايين للإمام.

واضاف محمد عيسى، أن هناك من يريد التشويش على أداء المساجد، والاستثمار في قضية الأئمة مؤخرا.

وأشار الوزير، إلى أن الإمام يعيش أزمة حقيقة، مضيفا أنه “سوف يجد طريقة ليستمع لهم شخصيا”.

وأكد ضيف الحصة، أن كل مشاكل الأئمة المطروحة ستحل.