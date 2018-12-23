“فينربخشة” يريد التعاقد مع “براهيمي”

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية، أن نادي “فينربخشة” التركي يريد التعاقد مع “ياسين براهيمي” في الصائفة المقبلة.

وأكدت ذات المصادر البرتغالية، أن الجزائري محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خاصة أنه يتواجد في نهاية عقده مع “الدراغاو”.

وبالرغم من وجود العديد من العروض إلا أن إدارة “بورتو” لا تزال تفاوض “براهيمي” من أجل تجديد عقده على الأقل لموسم آخر.

فيريد النادي “البرتغالي” أن يستفيد على الأقل من صفقة انتقاله لفريقه آخر فرحيله هذه الصائفة سيكون بالمجان كون عقده ينتهي في جوان 2019.