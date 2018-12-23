عملية انتشال الشاب "عياش" تتواصل لليوم السادس على التوالي !

تتواصل لليوم السادس على التوالي والى حد الساعة عملية إنقاذ الشاب عياش محجوبي الذي سقط في البئر الارتوازي بقرية أم الشمل بلدية الحوامد.

ولم تتمكن مصالح الحماية المدنية بعد من إخراج الضحية عياش بسبب الصعوبات الكبيرة التي تواجه فرق الإنقاذ ، وكذا ارتفاع منسوب المياه الذي أثر كثيرا وعطل سير عملية الإنقاذ

وفي هذا السياق قام ،ليلة أمس كل من مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد لعلاوي ومدير الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العقيد الهلاوي الى مكان الحادث الذي وقع فيه الشاب عياش.

وكان قد كشف مصدر من الحماية المدنية لـ"البلاد نت" أمس السبت أن " أعوان الحماية فقدوا التواصل مع الشاب عياش محجوبي".

وأضاف ذات المصدر "لا نملك معلومات إن كان الضحية تعرض للإغماء أو توفي".

للإشارة، فقد سقط الشاب عياش محجوبي مساء يوم الثلاثاء الماضي، داخل أنبوب مائي على شاكلة بئر ارتوازي بمنطقة أم الشمل، ببلدية الحوامد، دائرة بن سرور، حوالي 100 كيلومتر جنوبي ولاية المسيلة.