"مولاي هشام" يطلب من محمد السادس التنحي

طالب مولاي هشام من ابن عمه, عاهل المغرب, محمد السادس, بتجريده من صفته ك "أمير" وبدفنه في حال وفاته في مكان لا صلة له بالمملكة المغربية.

وفي مقابلة حصرية خص بها فرانس 24 تم بثها سهرة يوم الجمعة الأخير , طالب أيضا مولاي هشام, الملقب "بالأمير المتمرد" أو "بالأمير الأحمر", بأنه يجب تسميته كذلك هشام العلوي.

واسترسل بالقول "طلبت من ملك المغرب اعفائي من صفتي كأمير. انهيت كل الاجراءات مع محامي الحاص بخصوص هذا الأمر, وأدركنا أنه لا يمكن لأي محكمة مغربية تولي القضية. فالأمر يقع حصرا ضمن صلاحيات الملك". و في هذا الصدد, أوضح مولاي أنه تقدم بطلبه لكي يصبح اسمه الحقيقي , هشام العلوي, و أن يسجل في الحالة المدنية المغربية.

ويحتل مولاي هشام, الذي يبلغ 54 سنة, المرتبة الرابعة فيما يتعلق بترتيب خلافة العرش العلوي.

ودعا مولاي مجدد الى تحويل النظام الملكي المطلق الى نظام ملكي دستوري, " كحل وحيد", لأجل أن تتمكن المملكة "من الدوام" على حد تعبيره, مؤكدا في هذا الشأن, أن النظام المغربي " منسد" و لم يعد التوترات الاجتماعية التي يحتمل أن تفضي الى "انتفاضات عنيفة".

ولدى تطرقه الى الاحتجاج الشعبي, حراك الريف, و الذي يعود نجاحه, بحسبه الى قرب المناضلين من السكان, ما أكد مولاي هشام أن السلطة المغربية "تجد نفسها في نفس الوضع, عاجزة دوما من تقديم حلول اقتصادية, كون هذه السلطة استنسخت نفس النخب ونفس المؤسسات المسيسة.