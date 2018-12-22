ملف” الحرقة “يحرك الحكومة .. وتعليمات لمواجهة شبح البطالة

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، رؤساء اللجان الولائية لترقية التشغيل عبر الولايات بتقديم مقترحات في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وعدم الإكتفاء بتقديم إحصائيات سنوية يبدو أن الحكومة غير راضية على أداء اللجان الولائية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي تم انشاؤها طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 29 مارس 2010.

ووجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي تعليمة لرؤساء اللجان الولائية اطلعت عليها” سبق برس”، تحثهم على تدعيم نشاطهم وجعله أكثر فعالية من خلال خلق مناصب شغل وعدم الاكتفاء بتقديم تقرير سنوي.

وفي هذا السياق جاء في نص التعليمة” بغية تدعيم اللجان الولاءية وتمكينها من أداء مهامها بشكل ملموس عليكم بتفعيل عمل هذه اللجان وتقديم مقترحات تظفي ديناميكية جديدة” .

وشددت التعليمة على هذه اللجان توسيع عملها ليمس القطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين.

وانتقدت التعليمة التي وقعها مراد زمالي الطريقة التي عملت بها هذه اللجان منذ تأسيسها حيث لم تقدم الثمار المرجوة وجاء فيها “بعد تقييمنا لنشاط هذه اللجان وجدنا أن هذه الأخيرة تقتصر في عملها سوي على معطيات متعلقة بالتشغيل والمقدمة من طرف مدير التشغيل”.

ومعلوم أن ملف الشغل أصبح يشكل هاجسا لدى الحكومة التي تبحث اليوم عن حلول بعد تجميد التوظيف منذ سنة 2015 يقابله إرتفاع كبير في معدلات الحرقة وسط الشباب.