حادثة عياش تفضح تقاعس المسؤولين في النكبات

شهد اليوم الخامس من عملية محاولة إنقاذ الشاب، عياش محجوبي، الذي يقبع جسده داخل بئر ارتوازي، زيارة والي المسيلة، حاج مقداد، لمكان الحادث الواقع في قرية أم الشمل المعزولة في بلدية الحوامد، وهي الالتفاتة التي وصفت بالمتأخرة في الوقت بدل الضائع.

وقد أثار تأخر والي الولاية عن النزول لمعاينة المكان، ومتابعة مجريات عملية الإنقاذ الفاشلة في إخراج جسد الضحية لليوم الخامس على التوالي، ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، الذين رأوا فيه استهتارا واستخفافا بحياة المواطنين على اعتبار أن الحادثة إنسانية، وأخذت قصتها بعدا عالميا، وهو ما كان يستلزم حسبهم نزوله الفوري كتعبير عن التضامن والسهر على السير الحسن للعملية بممارسة الضغط لتوفير الوسائل التي يبدو أنها أكبر من الحماية المدنية.

وكان من بين النقاط السوداء التي سجلت ضد مسؤولي المنطقة، إضافة للزيارة المتأخرة للوالي مقداد، هو الاعتماد شبه الكلي على آليات المتطوعين وجهودهم في عملية حفر البئر على امتداد 30 مترا، حيث أن المواطنين هم من كانوا يتكفلون بدفع مصاريف الوقود وغيرها مما يتم احتياجه من وسائل.

وقد اتهم شقيق عياش، الوالي وأعوان الحماية المدنية، بالتقاعس عن توفير الوسائل واتهمه بالكذب وعدم قول الحقيقة بأن عتاد الحفر تابعا لمواطنين وليس للدولة، وهو ما حاول الوالي تفنيده بالتأكيد أنه قد أعطى تعليمات فورية لحظة سماعه بالخبر بتوفير جميع الوسائل اللازمة لإنجاح عملية الإنقاذ.

وكانت أحد أبرز الأسئلة التي طرحها المتابعون للقضية، ما إن كانت النتائج ستختلف لو تحركت السلطات المحلية منذ البداية، من خلال توفير العتاد اللازم وأشخاص ذوو كفاءة لضمان سرعة العملية التي أخذت وقتا فاق حدود المعقول.

وتواصلت “سبق برس” مع والي المسيلة، لأخذ رده عن “الإنتقادات” التي رافقت تعامله مع قضية عياش محجوبي، غير أنه تحجج بانشغاله لتفادي الرد.

جدير بالذكر أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها مسؤول في التعبير عن تضامنه مع حدث مأساوي، إذ سبق وأن شهد تشييع جنازة العقيد الراحل، أحمد بن شريف، شهر جويلية المنصرم، في ولاية الجلفة، غيابا رسميا للسلطات من وزراء ومسؤولين وهو ما كشف الوجه السيئ لبعض المسؤولين وسوء تعاملهم مع الأزمات والنكبات والأحزان التي تلم بالمواطنين.