المغرب يرفض دخول طائرة مناصري الساورة!

أكد رئيس لجنة أنصار شبيبة الساورة باقلاب سي محمد، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كان من المقرر أن تقل 148 مناصر من شبيبة الساورة بالهبوط في مطار الدار البيضاء، وبالتالي إلغاء تنقل محبي النادي لمتابعة مباراة الإياب المقررة الأحد بمدينة طنجة بين الاتحاد المحلي، وشبيبة الساورة في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية.

وقال باقلاب سي محمد، في تصريح للشروق السبت “كان من المنتظر أن يتنقل 148 مناصر من أنصار النادي إلى مدينة طنجة المغربية، لكن وكالة السياحة والأسفار الساورة، أكدت لنا أن سبب إلغاء الرحلة مرده أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح للطائرة الجزائرية بالهبوط بمطار الدار البيضاء وبالتالي فإن الرحلة قد ألغيت”.

وأضاف محدثنا “كنا نريد التواجد مع فريقنا بطنجة ومؤازرته للعودة بالتأهل، لكن ثقتنا كبيرة في الطاقم الفني واللاعبين والعودة بتأشيرة التأهل إلى دوري المجموعات والهدف الذي يسعى فريقنا إلى تحقيقه”. هذا وقد فاز فريق شبيبة الساورة بلقاء الذهاب بنتيجة هدفين لصفر.. نتيجة تسمح للفريق البشاري بلعب لقاء الأحد بكل ثقة للعودة بالتأهل.