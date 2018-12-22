رابع تتويج للريال في مونديال الأندية

كرّس فريق ريال مدريد الإسباني مساء السبت، هيمنته على منافسة كأس العالم للأندية، لمّا أضاف اللقب الرابع إلى رصيده، والثالث على التوالي.

وفاز ريال مدريد بِنتيجة عريضة (4-1) على نادي العين الإماراتي، في نهائي مونديال الأندية 2018.

وانْتُظمت هذه المباراة بِمدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، موطن كأس العالم للأندية. تحت إدارة حكم الساحة جايير ماروفو من أمريكا.

وسجّل أهداف الريال كل من: متوسطَي الميدان لوكا مودريتش في الدقيقة الـ 16، وماركوس ليورينتي في الدقيقة الـ 60، والمدافع سيرجيو راموس في الدقيقة الـ 79، ولاعب خط الوسط المصري يحي نادر ضد مرماه في الوقت بدل الضائع (90+1). بينما أمضى توقيع العين الإماراتي لاعب الخط الخلفي الياباني تسوكاتا شيوتاني في الدقيقة الـ 86.

وبات ريال مدريد يتفوّق على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني، حيث يحوز “الميرنغي” 4 تتويجات من فصيل كأس العالم للأندية، مُحتلّا الصدارة. وتملك “البلاوغرانا” ثلاثة ألقاب، متموقعة في الرتبة الثانية.

وعلى مستوى الدول، عمّقت إسبانيا الفارق في الريادة، بِرصيد 7 تتويجات. وتشغل البرازيل المركز الثاني بِمجموع 4 تتويجات.