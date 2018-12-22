بالصور.. 175 ملازم أول يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

أدى اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر ازيد من 170 من الملازمين الأوائل للشرطة داخليين اليمين القانونية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن دفعة مكونة من 175 شرطي من بينهم 31 عنصر نسوي من الملازمين الأوائل داخليين.

بحضور اطارات من المديرية العامة للأمن الوطني و ممثلي الاسرة الاعلامية.

وسيتم توجيه عناصر هذه الدفعة لتدعيم مختلف مصالح الامن الوطني تعزيزا لمهام توفير الامن والحفاظ على النظام العام في المجتمع.

وتدعيم صفوف الضبط القضائي و مكافحة الاجرام و تعزيز العمل الجواري والتوعوي .

وأشار البيان ان المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائري تنص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم.

المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي.