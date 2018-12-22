منع طائرة لـ"الجوية الجزائرية" من دخول المغرب

رفضت السلطات المغربية دخول طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت تقل مناصري شبيبة الساورة إلى التراب المغربي.

وجاء في الصفحة الرسمية للفريق البشار "وزارة الخارجية المغربية ترفض دخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة متوجهين إلى الدار البيضاء ثم طنجة لمؤازرة الفريق"

وأضاف البيان "رغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، حيث وكانت جميع الأمور على ما يرام إلى غاية الساعة 14:30 عند تدخلت وزارة الخارجية المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء المغربية".