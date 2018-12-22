محرز في المركز الـ72 لأفضل 100 لاعب في العالم

حل الدولي الجزائري مهاجم مانشيستر سيتي الإنجليزي في المركز الـ72 في قائمة 100 أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، وفق ما كشف عنه الموقع الإنجليزي العالمي “فور.فور.تو”.

وضمت هذه القائمة لاعبين عربيين وهما الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومحمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وحل محرز في الموقع 72 عالميا، في حين تواجد صلاح في المركز السادس عالميا وراء الفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، قد تحدث عن الألقاب الفردية لمحمد صلاح والمقارنة بينه وبين رياض محرز، في حواره لموقع “الجزيرة”، حيث قال: “إذا أردت أن تقارن صلاح بمحرز فيجب أن تضم الموسم الذي لم ينجح فيه صلاح مع تشلسي، مما اضطره للانتقال لفريق روما قبل الانضمام إلى ليفربول ليحقق موسمه الاستثنائي.. ويجب أن نضع في الاعتبار أن محرز كان يلعب في فريق صغير هو ليستر سيتي قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنه لو لعب بنفس الفترة لأرسنال أو تشلسي أو ليفربول أو أي ناد كبير لكان توهج بشكل أكبر”، وأضاف: “ومع ذلك يحسب لمحرز دوره الكبير كهداف في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري وهو إنجاز تاريخي، والآن له دور بارز مع مانشستر سيتي أيضا، حيث يلعب بشكل أساسي وله العديد من الأهداف، كما أنه صنع أهدافا أخرى، وهذا شيء كبير بالنسبة لي”.