بلماضي: نعم.. مازلنا مُصمّمين على إحراز كأس إفريقيا 2019

جدّد الناخب الوطني جمال بلماضي القول إن “الخضر” يستهدفون إحراز كأس أمم إفريقيا صيف 2019، في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع قناة “الجزيرة” القطرية.

وأوضح جمال بلماضي أن رفعه السقف عاليا ليس غرورا أو جهلا أو عدم احترام للمنافسين، بل رغبة جامحة منه في ترسيخ ثقافة الفوز وحصد التتويجات الكبرى. وأضاف أن الأندية والمنتخبات الكبيرتَين دائما ما تلعب من أجل نيل الألقاب والكؤوس، ولا ترضى بـ “الفتات” وتسجيل الحضور.

وعمّا إذا كان سيُعوّل على النجم الكروي رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لِحصد الإمتياز القاري. قال بلماضي إن أفكاره التكتيكية تعتمد على اللعب الجماعي، ولا تُبنى على أساس اللاعب “الزّعيم”. وضرب مثلا بِفشل منتخب الأرجنتين في الإستحقاقات الدولية، بِسبب تركيزه كثيرا على مهاجمه الفذّ ليونيل ميسي. غير أن الناخب الوطني استطرد، وقال إن محرز لاعب عالمي وكرويّ موهوب، قدّم كثيرا للنوادي التي لعب لها وأيضا “الخضر”.

وعن مضمون فلسفة عمله، قال بلماضي إنها تتمحور حول تهيئة الأجواء المناسبة، حتى يُقدّم اللاعبون أفضل ما يمتلكون من مواهب. وأضاف أنه منح الفرصة للاعبين “مغمورين”، أو لا يحوزون صفة المنصب الأساسي، مُؤكّدا أنهم كانوا في المستوى المطلوب.

ولعلّ من أبرز اللاعبين الذي تألّقوا بِقوّة في عهدة بلماضي، المدافع مهدي تاهرت والمهاجم بغداد بونجاح. ذلك أن الأوّل لم يكن أساسيا في صفوف “الخضر”، بينما “انفجر” الثاني والأخير بِشكل لافت، لاسيما من خلال براعته في هزّ الشباك.

وتنتظر أشبال جمال بلماضي مباراة ودّية، تُجرى أمام المضيف القطري في الـ 27 من ديسمبر الحالي.