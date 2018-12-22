الجزائري غلام يسحر قلوب الجماهير بلفتة إنسانية رائعة

خطف النجم الجزائري فوزي غلام، لاعب نادي نابولي الإيطالي الأنظار نهاية الأسبوع الحالي، بعد قيامه بلفتة إنسانية رائعة، جعلت وسائل الإعلام الإيطالية وجماهير الفريق تصفه بصاحب “القلب الذهبي”.

وقام غلام بزيارة للأطفال المرضى في مستشفى “بوسيليبون” في نابولي، حيث قدم العديد من الهدايا التذكارية للأطفال، ومنها القمصان الخاصة بالنادي، كما قام بأخذ الصور مع الأطفال، وكذلك أعضاء الأجهزة الطبّية بالمستشفى، وغرس ذلك البهجة والسرور خاصة في نفوس المرضى، والقائمين على المستشفى.

وعبّر المرضى عن سعادتهم البالغة وشكرهم اللاعب بعد هذه اللفتة، وانضم السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي إلى النجم العربي الجزائري، إذ شارك الأطفال فرحتهم، وعلقت بعض وسائل الإعلام المقربة من نادي نابولي على ما قام به غلام قائلة: “بطل في الملاعب وفي الحياة أيضاً”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها غلام بمثل هذه المبادرات، إذ يحرص على زيارة المرضى في المستشفى، قصد التعبير عن تضامنه معهم ورفع معنوياتهم، ما جعله يتحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق وأبطاله على الإطلاق، وخصوصاً بعدما عانى كثيراً من لعنة الإصابات، إذ عاد مؤخراً فقط إلى تشكيلة نابولي بعد غيابه عن الملاعب مدة أكثر من 13 شهراً.