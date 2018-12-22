خطباء الجمعة يدعون إلى مقاطعة الاحتفالات برأس السنة الميلادية

فضل خطباء الجمعة في ولايات عدة إطلاق حملة واسعة دعوا من خلالها جموع المصلين، الجمعة، إلى ضرورة التقيد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعزوف عن الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، التي هي ليست من عادات وتقاليد المسلمين، والتخلي عن كل ما من شأنه المساس بعقيدة الدين الإسلامي، من مظاهر البذخ والسهر وإنفاق المال في اقتناء الحلويات والمرطبات وإعداد أطباق الأطعمة التقليدية وشراء الألبسة الجديدة، وإقامة السهرات في الفنادق وبعض المنازل، وغيرها من الأجواء الأخرى التي غالبا ما تصاحب الاحتفالات برأس السنة الميلادية.